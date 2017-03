Blue Whale Challenge : le "jeu" suicidaire qui inquiète l'Éducation nationale

Il y a dix jours, dans les Hauts-de-France, deux jeunes filles ont été repérées à temps et prise en charge, selon la Voix du Nord, après être entrées dans l'engrenage infernal du Challenge. L'une d'elle avait atteint le niveau 45 sur 50, quand l'autre présentait des traces de brûlures et de scarification sur le bras. Elles venaient de se confier à une infirmière scolaire. À la suite de cela, la gendarmerie du Pas-de-Calais avait publié sur sa page Facebook un message de mise en garde à l'attention des adolescents et de leurs proches. "SOYEZ VIGILANT - Tout changement de comportement, renfermement sur soi ou scarification doit vous alerter, surtout si la personne concernée a accès aux réseaux sociaux", indique-elle avait de préciser : "La provocation au suicide est punie par la loi [5 ans d'emprisonnement et 75 000€ d'amende]".