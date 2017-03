Blue Whale Challenge : plusieurs enfants avec les bras ou les cuisses scarifiés signalés dans une école de Bretagne

"Neknomination" (se filmer en buvant un verre d'alcool cul sec avant de mettre au défi trois autres personnes), "à l'eau ou un restau" (plonger habillé et déguisé dans l'eau froide, ou offrir le resto), "Ice and salt challenge" (appliquer du sel et un glaçon sur la peau)... Le phénomène des défis n'est pas nouveau sur internet. Mais avec le Blue whale challenge, on a franchi un nouveau cap.





Et pour cause : ce nouveau "jeu" pousse les jeunes à relever pendant 50 jours des défis chaque fois plus dangereux - se malmener, s'auto-mutiler - jusqu'à la dernière étape : le suicide. Le Web ne connaissant aucun frontière, la France est à son tour contaminée. Le Télégramme rapporte ainsi ce vendredi l'histoire de Marie, 10 ans, retrouvée les bras entaillés dans son collège. "Il y a quelques semaines, une copine s'est mise à se mutiler avec une lame de taille-crayon et des ciseaux. J'ai trouvé ça bête", raconte la jeune fille au quotidien régional. "Mais en fouinant sur internet, j'ai découvert ce jeu. Alors par curiosité, j'ai voulu essayer", avoue-t-elle, en précisant le mode opératoire : "J'utilisais les clés de la voiture. Comme ça ne me faisait pas mal, je recommençais. Je me suis entaillée trois fois".





Un témoignage glaçant qui n'est pas un cas isolé puisque la directrice de l'établissement évoque, dans le Télégramme, dix élèves avec les bras ou les cuisses scarifiés depuis décembre dans l'école. "Neuf filles et un garçon, essentiellement des 5e. Et pas vraiment des enfants à problèmes", précise-t-elle. De son côté, le Courrier Picard évoque au moins une tentative de pendaison, dans le Pas-de-Calais, où quatre adolescentes ont été signalées en danger.