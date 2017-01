Bonnes résolutions 2017 : quelles sont les régions les plus flemmardes, les plus sportives ?

Chaque 1er janvier c'est la même rengaine. On prend des bonnes résolutions que l'on s'engage à suivre tout au long de l'année à venir. Mais certaines reviennent plus que d'autres. Depuis six ans, l'Ipsos réalise un baromètre afin de connaître les bonnes résolutions et l'état de forme des Français. Et cette année, on se tourne vers des valeurs essentielles, selon l'étude.





Figurent ainsi au trio de têtes des bonnes résolutions : se réserver de vrais moments de détente (40%), passer du temps avec sa famille ou ses amis (33%), faire du sport (30%). Mais les pratiques varient en fonction des régions. On fait le point.