"Parisien rentre chez toi" : ces Bordelais qui luttent contre la gentrification de leur ville

Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Bordeaux n'est plus qu'à deux heures et quatre minutes de train de Paris depuis la mise en service de la ligne à grande vitesse en juillet 2017. Et les nouveaux venus ne sont pas forcément accueillis à bras ouverts.





Des autocollants sur lesquels est écrit "Parisien rentre chez toi" au dessus d'un dessin de TGV fleurissent ainsi dans la Cité girondine, rapporte Sud-Ouest, lundi 23 octobre 2017. L'hostilité est telle qu'Alain Juppé, le maire de la ville, a indiqué sur Twitter qu'il envisageait de porter plainte.





Il faut dire que l'heure gagnée, par rapport aux anciens trajets de trois heures quinze, agit comme un aimant non seulement pour les touristes mais aussi pour la clientèle d'affaire. Avant même la mise en service de la LGV le 2 juillet dernier, 56% des cadres parisiens (!) rêvaient de s'installer à Bordeaux (selon une étude CadreEmploi de 2016)