Bouchons : voici le calendrier des week-ends à éviter cet été

• Week-end du 5/6 août : samedi en rouge et noir

De gros embouteillages sont à prévoir samedi, classé rouge au niveau national dans le sens des départs et carrément noir en région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le sens des retours, la circulation devrait être dense surtout dans le sud-est classé en rouge.



• Week-end du 12/13 août : grosses difficultés dans le sud-est

La route devrait être très chargée dans le sens des départs comme des retours avec du rouge au niveau national et carrément du noir dans le centre et le sud-est (sens des départs).



• Week-end du 18/19 août : encore beaucoup de monde sur les routes

Les automobilistes vont sans doute devoir prendre leur mal en patience samedi 18 août, surtout dans le sens des retours avec une journée classée rouge au niveau national et même noire dans le centre et le sud-est.



• Week-end du 26/27 août : samedi en rouge dans le sens des retours

C'est surtout dans le sens des retours que les difficultés sont attendues. Dès vendredi 26 août, le sud-ouest et la région Auvergne-Rhône-Alpes sont classées rouge. Puis samedi le rouge devrait se propager à l'ensemble du pays.



• Week-end du 2/3 septembre : circulation encore dense

Le pire sera largement passé selon les prévisions de Bison Futé. Les automobilistes devront cependant s'attendre à du orange vendredi 1er septembre dans le sens des retours en région parisienne et en Rhône-Alpes, et du orange partout en France samedi. Pour les élèves, la rentrée des classe saura lieu lundi 4 septembre.