"Boule de joie" ou "sensation d'isolement" : les consommateurs de MDMA dans tous leurs ecstas

On la surnomme souvent "la drogue de l’amour". Et pour cause : la MDMA peut aisément transformer l’usager en bisounours. Au risque de perdre le contrôle de ses émotions. Confirmation avec Mathilde*, 24 ans : "Je me souviens avoir été beaucoup plus sensible aux contacts de peau à peau les soirs où j’en ai pris. On a envie de toucher les autres autour de soi et de les embrasser. La première fois que j’en ai pris, il me semble même avoir embrassé quatre ou cinq hommes différents en une seule soirée", se souvient cette chargée de communication, consommatrice occasionnelle.





Travailleur de nuit à La Poste, Kévin*, 34 ans, prend régulièrement de la "MD" avec ses amis, toujours dans un cadre festif. Pour lui, c’est surtout l’aspect communautaire qui prime dans ses expériences de "défonce". "Ce qui me plaît, c’est d’être avec tous mes amis sur la même longueur d’onde", explique celui qui dit ressentir "une boule de joie monter, monter" en lui "avant d’exploser" lorsque l’effet de la drogue est à son apogée.





A l’inverse, d’autres se montrent beaucoup moins démonstratifs. "J'ai toujours eu une sorte de self-control sous MD, confie Hélène*, une architecte d’intérieur âgée de 26 ans. Je ne suis jamais partie en sucette à faire des extravagances, ni des déclarations d'amour. Pour moi, c'est hyper introspectif ". Mêmes sensations chez Aurélie*, étudiante en commerce international âgée de 22 ans : "Je prenais souvent de la ‘md’ avant d'aller à un concert d’électro. Une fois dans le trip, j’avais une sensation d’isolement, comme si j’étais dans une bulle coupée du monde".