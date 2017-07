Boulogne-sur-Mer : malgré une interruption médicale de grossesse, leur enfant naît bel et bien vivant

C'est une expérience aussi rare que traumatisante que traversent actuellement des parents de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Alors que le couple pensait enterrer cette semaine son enfant, après une interruption médicale de grossesse prescrite au huitième mois de grossesse, ce dernier est venu au monde bel et bien en vie.





La décision de procéder à un avortement thérapeutique avait été prise d'un commun accord entre la famille et l'équipe médicale après qu'une malformation grave chez le fœtus a été diagnostiquée. "On nous a expliqué que notre enfant avait 80 % du cerveau qui ne fonctionnait pas. Les médecins ont dit que le bébé serait paralysé et qu’il ne pourrait ni boire ni manger", a confié la mère à La Voix du Nord, qui relatait le drame ce 26 juillet.





Le jour de l'intervention, programmée lundi dernier, les médecins ont alors pratiqué une injection létale à double-dose dans le cordon ombilical, l’arrêt cardiaque du foetus ayant été constaté peu après. Mais quelques heures plus tard, alors que la mère était censée accoucher d'un enfant décédé, ce dernier se met à crier. "Le bébé est vivant. Il pleure, mange et bouge. On ne comprend pas ce qui a pu se passer et on n’a pas d’explications de la part de l’hôpital", a expliqué le père au quotidien régional. Et de poursuivre, inquiet : "On ne sait pas, maintenant, quelles seront les conséquences de l’injection létale sur l’enfant, ni comment il évoluera".