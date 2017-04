La fatigue est-elle en train de nous tuer ? (Ou est-ce normal d’être fatigué ?)

"Nos fatigues d’aujourd’hui sont plus psychiques", commente Philippe Zawieja. "Cela tient à notre mode de vie, nos façons de travailler, davantage axés dans le cognitif, à cause de la tertiarisation de l’économie, de la montée du niveau de formation générale." La fatigue physique, auparavant si liée au travail, existe encore, mais elle est presque recherchée. A travers le sport par exemple, pratiqué comme un exutoire. Il y a donc la "bonne fatigue", celle du sport, et la "mauvaise" due au stress, au surmenage, au rythme du travail. Celle-là a tendance à nous faire peur. "La fatigue psychique est plus angoissante pour nous, car on n’en voit pas clairement les causes", précise Philippe Zawieja. "Elle est aussi plus inquiétante, car on associe tous psychisme et cerveau, et donc atteinte à la santé."

Pourtant cette fatigue psychique, dont l’extrême limite est le burn-out, n’est pas si récente. Elle pourrait même être très ancienne, théorisée il y a 3.000 ans par les penseurs grecs. "Ils parlaient de mélancolie", dit le chercheur. "Le mot a été décliné au fil des époques, avec le "spleen" des Romantiques, la neurasthénie de la révolution industrielle, et... notre dépression actuelle." Et oui, on l'oublie trop souvent, mais les courtisans du XVII ou XVIIIe à la Cour, étaient eux aussi soumis à une pression énorme. "Rappelez-vous, le film Ridicule, qui montre l’enjeu de ne jamais perdre la face, sous peine d’être discrédité socialement", rapporte Philippe Zawieja. "L’étiquette à la cour induisait un tel contrôle de l’expression des émotions, que cela générait des formes de fatigue psychologique. C’est exactement ce qui est à l’œuvre dans le burn-out." De même qu’aujourd’hui, la fatigue physique liée au travail n’a pas disparu, en témoigne le nombre grandissant de troubles musculo-squelettiques dus à l’immobilité forcée ou au travail derrière les écrans.