1947 - 2017 : ce qui a changé dans les épreuves du brevet des collèges

Depuis 1947 le brevet est le premier examen de tous les adolescents français. A l'époque on l'appelait Brevet d'Etudes du Premier Cycle du second degré (BEPC). Ce diplôme permettait d'accéder aux emplois dans l'administration. Aujourd'hui on parle du diplôme national du brevet.





Cette année le brevet prend en compte la réforme du collège et les nouveaux programmes en vigueur depuis la rentrée 2016. Il repose en majorité sur le contrôle continu et deux jours d'épreuves écrites, qui auront lieu jeudi et vendredi 29 et 30 juin : mathématiques, sciences, français et histoire-géographie. Il faut ajouter à cela une nouveauté cette année : une épreuve de 15 minutes pour présenter un travail réalisé dans les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI), c'est-à-dire de projets mêlant plusieurs matières.