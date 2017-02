VIDÉO - Bruxelles : en immersion dans le seul restaurant sous-marin du monde

C'est un restaurant unique au monde. A Bruxelles, il est désormais possible de déguster un repas... à cinq mètres de profondeur. Equipés de palmes et de combinaison, les gourmets se jette à l'eau pour rejoindre cette sphère au sein de laquelle ils pourront déguster leur repas gastronomique... que la serveuse apporte dans une valise étanche ! Mais rassurez-vous, nul besoin d'être un as de la plongée pour pouvoir profiter de l'expérience...