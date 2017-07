Bye-bye la teinture, bienvenus les cheveux gris ou blancs : vous nous avez raconté pourquoi vous avez choisi de passer le cap

Pascale. "J'ai commencé par des balayages pour éclairer un châtain clair vers 40 ans. Puis tout s'est compliqué vers 50 ans avec l'arrivée des racines blanches. Alors j’ai fait une couleur pour les racines blanches et des balayages pour continuer à égayer tout ça ! Le résultat n’était pas évident, car d'une fois sur l'autre, soit j'étais un peu rose soit un peu orange et toutes ces couleurs étaient pourtant faites dans un grand salon parisien avec une technicienne top. Alors un jour vers 57ans j'ai décidé d'arrêter tout et c'est merveilleux ! J’ai de la chance mes cheveux sont blancs, beaux, brillants et tout le monde me dit que cela me va bien, je ne me sens pas vieille du tout et en plus c'est plus économique !"