C'est l'une des causes majeures de noyades : plus d'un Français sur sept ne sait pas nager

En outre, bien qu'il ait fortement diminué, l'écart persiste entre les hommes et les femmes, ces dernières déclarant moins souvent savoir nager (78% en 2016 contre 89% des hommes).





Plus généralement, l'étude souligne des disparités régionales, la capacité à nager étant plus élevée chez les habitants de Provence-Alpes Côte-d'Azur et Corse, Auvergne Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Ile-de-France, et moins élevée chez ceux des Hauts-de-France. Enfin, savoir nager est d'abord associé aux milieux favorisés, ajoute l'article du BEH qui rappelle que "la nage fait partie des activités physiques recommandées pour le bien-être et la santé".





Alors que les noyades sont responsables de près de 500 décès accidentels chaque été en France, elles constituent "la deuxième cause de décès accidentel après les accidents de la circulation" chez les enfants de 1 à 4 ans. Une étude américaine a montré qu'une participation à des séances de natation au plus jeune âge réduit de 88% les risques de noyades dans cette tranche d'âge, relève le BEH.