"Ça doit rester gratuit !" : usagers et syndicats sonnent la révolte contre les appels à la police bientôt payants à Paris

La mise en place de ce nouveau service a été confiée à une entreprise spécialisée, Prosodie-Capgemini. Et l’appel à ce numéro sera désormais facturé 6 centimes d’euros la minute, en plus du coût de la communication, pour autofinancer ce changement. Précision utile cependant, ce nouveau standard centralisé et surtaxé se veut réservé aux appels non urgents : les appels au 17 police secours ne sont pas concernés par le surcoût, pas plus que ceux à la police judiciaire ou aux services des passeports, qui auront encore leur propre numéro et ne coûteront que le prix de la communication.





Reste que la mesure a fait réagir, chez les usagers. Sous les articles qui annoncent la surtaxe, les internautes s’insurgent, dénonçant "la folie de la taxation" ou un "honteux racket institutionnalisé". "On paye des impôts qui normalement financent les services publics, alors où passe cet argent ?", s’interroge ainsi Eric. "Choquant", abonde Kiwala. "L'accès aux services publics se doit de demeurer gratuit, car payé par nos impôts !" Il s’interroge surtout sur les sommes qu’il va falloir débourser. "Ça commence par une 'petite' surtaxe, mais qu'en sera-t-il lorsque les appels dureront longtemps, qu'on va vous passer trois interlocuteurs différents, qu'on vous fera attendre pour cause d'embouteillage ?", souligne-t-il. "Voilà qui ne va pas dans le bon sens, la police qui se plaint qu'une partie de l'opinion ne les aime pas, contribue ainsi à creuser le fossé ... ", commente un autre.