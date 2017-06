C'est quoi les néonicotinoïdes, ces insecticides tueurs d'abeilles ?

Ce fonctionnement à large spectre et à forte persistance pose plusieurs problèmes. D'abord, un certain nombre d'études scientifiques sur le sujet font consensus autour de la question de la mise en danger des abeilles domestiques. Outre les insectes nuisibles, les néonicotinoïdes agissent également sur les pollinisateurs en attaquant leur système nerveux central. Et s'ils ne les tuent pas directement, il contribue à les désorienter, mettant ainsi à mal leur capacité de reproduction. Dans une publication de janvier 2016, l'Anses (agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation) insistait sur les "sévères effets négatifs sur les espèces pollinisatrices" des néonicotinoïdes.





Autre problème, relevé par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Cet organisme indique que plus de 90% de ces produits se retrouvent dans les sols et peuvent y rester "plusieurs jours à plusieurs mois ou années". Ils sont également "solubles dans l'eau, ce qui facilite la contamination des écosystèmes aquatiques et des nappes phréatiques". Des substances bien difficiles à éliminer, donc, quand bien même les cultivateurs décideraient de transformer leur rapport aux pesticides .