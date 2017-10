Mais qu'y a-t-il dans la potion magique d’Astérix ? Nous avons enquêté

Nous voilà donc rassurés. Sauf que Jean-Claude Thimoléon émet encore un bémol : "Ce que je peux vous assurer, c’est qu’il n’y a aucune possibilité que cela donne une force surhumaine !"





Pas de pouvoir surhumain ? Grosse, pénible, désillusion. Pourtant, les potions existent, druides et chamanes en font encore, et permettent de soigner bien des choses. "Je fais des mélanges de plantes, d’huiles essentielles", explique le chamane. "A partir du moment où l’on est dans une spiritualité liée à la nature, il est intéressant de se pencher sur les bienfaits qu’elle peut apporter." Et il est catégorique : "On peut soigner à peu près tout par les plantes. Savez-vous qu’on a actuellement environ 8.000 médicaments en permanence en circulation, fait à partir de 150 molécules, dont 110 proviennent de plantes ? Et les plantes, représentent 20.000 molécules. Vous imaginez le potentiel ?" Et si la médecine traditionnelle ne retient que le principe actif des plantes, druides et chamanes utilisent la plante dans son ensemble. "Nous estimons que si la nature a mis toutes ces molécules ensemble, c’est qu’il y a une raison ! Vous savez, la nature est merveilleuse, surprenante. Il y a des choses qu’on n’explique pas. Par exemple quand on trouve une plante ou un champignon toxique, il y a toujours son antidote dans les 5 à 6 mètres alentours."





Alors oui, constate le chamane, qui a pignon sur rue avec une plaque de thérapeuthe mentionnant "bioénergéticien, géobiologie, phytothérapeute", le métier alimente encore les fantasmes. Voire les sarcasmes. "Beaucoup de gens nous regardent avec un petit sourire, mais on s’en fiche ! De manière générale, dès qu’on parle spiritualité, idées, philosophie, ce n’est pas très bien vu", analyse le thérapeuthe. "Mais ce qui compte, c’est qu’on peut aider les gens, qu’ on guérit certaines choses que la médecine traditionnelle ne guérit pas." Sylvain, l’autre chamane, observe lui aussi un retour aujourd’hui vers ces pratiques : "On redécouvre ces potions, ces herbes, à travers ces envies de bien-être, les prises de conscience autour des bienfaits de la méditation", explique-t-il. "La pratique revient Des psychiatres, des infirmières, viennent découvrir une nouvelle façon de soigner chez nous. Car aujourd’hui, les gens ont besoin de retrouver de l'humanité, et n’ont plus confiance dans la médecine traditionnelle. Il ne faut pas la rejeter, elle a bien des choses à apporter, mais les deux doivent être complémentaires, ce qui n’est pas encore le cas en France, à la différence d’autres pays comme la Suisse. " Jean-Claude Thimoléon le voit : "Le monde scientifique nous prend aujourd'hui au sérieux. On estime qu’environ 70% de la population a recours à des médecines naturelles, au moins une fois dans l’année." Une nouvelle génération de Panoramix est-elle en marche ?