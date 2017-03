Interdiction de distribuer des repas aux migrants : la justice désavoue la maire de Calais

Dans ce contexte, le tribunal administratif de Lille émet un jugement sévère à l'égard de la décision de la maire d'interdire toute distribution de repas. Et assure qu'"il appartient aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti". Le juge ajoute par ailleurs que "les restrictions [que le maire] apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d'atteinte à l'ordre public".





Or, en l'espèce, le tribunal a estimé que "hormis quelques bousculades au moment de la distribution des sacs de couchage et de vêtements", "les opérations menées en faveur des migrants (...) se déroulaient chaque fois de manière paisible". Et de conclure, définitif : "la maire de Calais a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de réunion et, en faisant obstacle à la satisfaction par les migrants de besoins élémentaires vitaux au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants consacré par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales."