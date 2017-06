Calais : la justice ordonne des mesures d'urgence pour les migrants, la maire refuse

Pour le tribunal administratif de Lille, "l'urgence", à Calais, "est caractérisée". Le juge des référés a estimé, lundi 26 juin, que plusieurs mesures devaient être mises en place dans un délai de dix jours afin de "faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales des personnes exilées vivant actuellement sur la commune".





La justice demande donc au préfet du Pas-de-Calais de permettre l'organisation de maraudes quotidiennes à destination des mineurs non accompagnés. Et, dans une action concertée, demande à la fois au préfet et à la mairie de Calais de "créer, dans des lieux facilement accessibles aux migrants [...] plusieurs points d'eau leur permettant de boire, de se laver et de laver leurs vêtements". Par ailleurs, le tribunal demande également que soient organisés des départs vers les centres d'accueil et d'orientation (CAO) ouverts ailleurs en France.