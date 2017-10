Calais : le difficile travail des bénévoles, malmenés par l’extrême droite et les autorités

Myriam, vêtue d'une chemise, d'un jean et de bottines noires, nous raconte s'être rendue pour la première fois dans la "jungle" avec son professeur de photographie en janvier 2016. "J'avais beaucoup d'a priori mais je suis tombée amoureuse, s'émeut-elle. Il y a tellement de belles choses, là-bas. Les exilés vous accueillent les bras ouverts, toujours avec le sourire et souvent avec un thé ou un café". Pendant un an, elle se rendra presque tous les jours dans la "jungle" pour "donner des cours de français", "s'occuper des enfants" et même "faire l'infirmière".





En plein milieu de l'interview, elle regarde notre feuille, le regard inquiet, et nous lance : "Vous n'allez pas mettre mon nom, si ?" Par crainte de recevoir de nouvelles menaces des réseaux d'extrême droite, elle préfère garder l'anonymat. Apparue à plusieurs reprises dans des articles écrits et reportages télévisuels par le passé, elle en a subi les conséquences. "J'ai été harcelée, menacée et mon adresse a été divulguée sur internet."





Pascal* aussi dit avoir été victime de menaces sur les réseaux sociaux. Ce retraité, qui avait hébergé pendant plusieurs semaines des migrants dans son jardin, avait fait l'objet d'un article de presse contant son action. "Des types m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient mon adresse et qu'ils allaient venir tout casser chez moi." Depuis, il a préféré arrêté d'accueillir des exilés chez lui.