Calais : un rapport officiel juge "plausible" les accusations d'abus des forces de l'ordre sur les migrants

"Plusieurs témoignages concordants et de sources diverses, semblent confirmer un usage de la force disproportionné, voire injustifié, à l'encontre de migrants et de membres d'organisations humanitaires sur place", écrivent les rapporteurs. La "destruction d'affaires appartenant aux migrants" ou encore le non-respect du port du matricule sont encore quelques-uns des "manquements" listés par l'IGA, l'IGPN et l'IGGN.





Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a estimé qu'"aucun élément du rapport ne permet(ait) d'apporter la preuve des allégations les plus graves formulées par Human Rights Watch". Les manquements "plausibles" ne sont pas "établis par des preuves" et ne permettent pas "de mettre en cause, de manière établie et certaine, l'action des forces intervenantes", fait valoir l'Intérieur.