Vacances de Pâques : changement de dates dans certaines académies de la zone B

C’est une décision qui n’est pas commune. Dans la zone B, les recteurs des différentes académies ont fait le choix… de changer les dates des vacances de Pâques ! En effet, un premier calendrier faisait terminer le fameux temps de repos juste avant les ponts du mois de mai.





Problème et non des moindres : cette configuration déstabilisait ainsi une grande partie du troisième trimestre de ‘l’année scolaire… Car dans la zone B, les vacances de Pâques étaient initialement prévues du 21 avril au 7 mai. Pour englober le 8 mai et l'Ascension, elles débuteront désormais le 25 avril.