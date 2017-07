Calogero : les paroles de "Feux d'artifice", la chanson qu'il interprétera à Nice le 14 juillet

Les paroles :

"J'étais hissé sur des épaules

Sous ces galaxies gigantesques

Je rêvais en tendant les paumes

De pouvoir les effleurer presque

Ça explosait en fleurs superbes

En arabesques sidérales

Pour faire des bouquets d'univers

Moi, je voulais cueillir ces étoiles





On allait aux feux d'artifice

Voir ces étoiles de pas longtemps

Qui naissent, qui brillent et puis qui glissent

En retombant vers l'océan

Et ça fait des étoiles de mer

Ça met dans les yeux des enfants

Des constellations éphémères

Et on s'en souvient quand on est grand





Dans le ciel vibrant de musique

Je voyais naître des planètes





Jaillir des lumières fantastiques

Et tomber des pluies de comètes

Je m'imaginais amiral

Regardant voler mes flottilles

J'ai fait des rêves admirables

Sous ces fusées de pacotille





On allait aux feux d'artifice

Voir ces étoiles de pas longtemps

Qui naissent, qui brillent et puis qui glissent

En retombant vers l'océan

Et ça fait des étoiles de mer

Ça met dans les yeux des enfants

Des constellations éphémères

Et on s'en souvient quand on est grand





Puis sous les cieux incandescents

Quelqu'un refaisait mes lacets

Je voyais des adolescents

Au loin, là-bas, qui s'enlaçaient

Ça laissait dans mes yeux longtemps

Des traînées de rose et de vert

Je voyais dans mon lit d'enfant

Des univers sur mes paupières





Nous sommes comme des feux d'artifice

Vu qu'on est là pour pas longtemps

Faisons en sorte, tant qu'on existe,

De briller dans les yeux des gens

De leur offrir de la lumière

Comme un météore en passant

Car, même si tout est éphémère,

On s'en souvient pendant longtemps."