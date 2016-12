Caméras sur les policiers municipaux et les agents de sécurité SNCF et RATP : vous avez été filmé ? Voici ce que dit la loi

C'est une mesure qui fait déjà polémique. Depuis ce mardi, les policiers municipaux et les agents de sécurité de la SNCF et de la RATP peuvent s'équiper de caméras. Le but ? Filmer leurs interventions afin de limiter "les incivilités et les "atteintes à la sécurité" publique dans les transports. Cette mesure, strictement encadrée, est prise dans le cadre de la "lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement", pour son volet municipal, précise un des deux décrets publié mardi au Journal officiel.





Selon Thierry Vallat, avocat au barreau de Paris, "les policiers municipaux doivent utiliser cette caméra mobile uniquement quand ils sentent qu’il y a un problème qui risque de se poser". Il précise que les conditions doivent être préalablement déterminées par le maire avec l'accord de la préfecture.





La finalité du dispositif est "la prévention des incidents" durant les interventions, "le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, dans le cadre d'une procédure judiciaire" et "la formation et la pédagogie" des personnels, indiquent les deux décrets.