Campagne publicitaire jugée sexiste de Saint Laurent : les affiches ont été rétirées

Elles ont d’abord choqué les passants dans la rue, avant que l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) ne monte au créneau lundi en estimant qu'elles étaient "dégradantes". Les affiches de la dernière campagne publicitaire de Saint Laurent ont finalement été retirées dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué vendredi Stéphane Martin, directeur général de l'ARPP.





L'autorité chargée de réguler la publicité a expliqué avoir reçu via son site quelque 200 plaintes pour "de multiples motifs" : "images dégradantes", "femmes-objets", "valorisation de l'anorexie" et "même incitation au viol. Sur l'une des deux affiches en question, une mannequin apparaissait jambes écartées, en talons et collant résille. Sur l'autre, une jeune femme en talons aiguilles et patins à roulettes était penchée sur un tabouret dans une position dite explicite. Toutes deux étaient évidemment d’une maigreur effrayante.