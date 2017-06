Canicule : comment fonctionne le fichier qui recense les personnes vulnérables ?

Evidemment, tout le monde ne peut bénéficier de cette aide réservée aux seules personnes vulnérables. Les critères peuvent évoluer d'une ville à l'autre mais beaucoup reposent sur les conseils du plan canicule national : personnes âgées de plus de 65 ans et personnes reconnues handicapées et résidant à domicile. Mais des ajustements existent. Ainsi à Paris, les inscriptions ne sont ouvertes qu'aux personnes de plus de 75 ans. Car le recensement incombe aux mairies. A chaque commune, donc, de choisir comment recueillir ces données.