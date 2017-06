Canicule et ramadan : quand (et comment) peut-on rompre le jeûne ?

"Plusieurs catégories de personnes sont exemptées de jeûne, explique-t-il à LCI. C’est le cas des personnes malades, âgées, des voyageurs, mais aussi des femmes enceintes, de celles qui allaitent et de celles qui ont leur règles." Par ailleurs, il existe également une dérogation pour les musulman(e)s qui ne se sentent pas en capacité physique de poursuivre le ramadan… pendant les périodes de canicule par exemple.





"Quand il fait très chaud, que la personne se sent mal et estime qu’elle ne pourra pas tenir, alors elle doit rompre le jeûne, nous précise encore Nourredine Dababi. Dans la religion musulmane, le droit à la vie est prioritaire. Il passe avant tout et donc avant le jeûne."