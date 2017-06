Forcer les bouches à incendie a causé le gaspillage de l'équivalent de 60 piscines olympiques

Un millier d'ouvertures "sauvages" de bouches incendie ont été recensées à Paris et dans les trois départements de Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne depuis l'épisode de canicule dimanche. En conséquence, la Brigade des sapeurs pompiers de Paris (BSPP), qui a la charge de la capitale Paris et des trois départements de la petite couronne, a enregistré une "embolie" d'appels indus, a expliqué à l'AFP un de ses porte-parole. La fermeture de ces bouches n'est pas du ressort de la BSPP mais des mairies d'arrondissement ou de commune, a-t-il ajouté.





"Ces actes sont un problème pour les services de secours, ça encombre les lignes (téléphoniques) et ça crée une pénurie d'eau pour les interventions incendie. Il y a également un risque électrique en raison des geysers produits (si l'eau touche des lignes ou installations électriques notamment, ndlr) ou en cas d'infiltrations souterraines, et aussi un risque plus élevé d'aquaplanning ou de glissades", souligne-t-il.