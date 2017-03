CARLOS : IL ÉTAIT UNE FOIS LE TERRORISME - Répondez à notre instantané du jour

Samedi, cinq ans après les tueries de Toulouse et de Montauban, durant lesquelles sept personnes, dont trois enfants, avaient perdu la vie, François Hollande a reçu les familles des victimes. À cette occasion, il leur a rappelé que la "France est toujours à leurs côtés" et qu'elle "poursuivra inlassablement sa lutte contre le terrorisme". Mais alors que les combattants de Daech perdent du terrain à Mossoul, la liste des Français inscrits sur le fichier de traitement des signalés pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, augmente. Passant de 3.200 il y a un an, à plus de 16.000 aujourd'hui... Alors comment évolue le terrorisme en France ? Y en a-t-il plusieurs formes ? Quels sont les moyens de lutter contre le terrorisme ?