Carnaval de Nice : un défilé sous très haute sécurité

Stigmate de la tragédie du 14 juillet, le dispositif de sécurité encadrant le carnaval de Nice n’a jamais été aussi conséquent. Dix-sept chars vont parader derrière le "Roi de l'énergie", thème choisi cette année, ce samedi 11 février dans les rues de la ville, qui attend une foule de spectateurs. L’an dernier, 400 000 personnes avaient assisté au défilé. Pour cette première grande fête populaire depuis l’attentat qui a fait 86 morts, des moyens importants et inédits sont déployés. "Jamais le niveau de sécurité n'a été aussi élevé sur un événement de cette nature à Nice. Nous sanctuarisons le cœur de la manifestation comme un stade", a déclaré Georges-François Leclerc, préfet des Alpes-Maritimes.





Pour la première fois des palissades noires opaques vont encadrer totalement le cortège du carnaval. L’entrée payante (5 euros sauf pour les enfants et les carnavaliers costumés) se fera par 36 portiques de sécurité tenus par 200 agents de sécurité et une soixantaine de policiers municipaux chargés de fouiller les visiteurs. Sur Twitter, la police nationale a rappelé que les objets encombrants, les bombes de fils serpentins, les casques de moto ou les objets roulants, exceptés poussettes et fauteuils roulants, sont interdits. Comme l'an dernier, les déguisements prêtant à confusion ainsi que les sabres de pirate et autres fusils ou pistolets de cow-boy sont également proscrits.