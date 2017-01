Cas de pédophilie à l'école : comment sont vérifiés les casiers judiciaires des enseignants ?

D’abord, un rappel. Au moment de l’inscription au concours, les futurs enseignants - comme tous les fonctionnaires - doivent fournir un extrait de casier judiciaire. C’est à l’administration de décider, par la suite, si une éventuelle précédente condamnation est incompatible avec l’exercice de la fonction. Une procédure qui a été renforcée suite aux soupçons de pédophilie formulés à l’encontre d’un directeur d’école de Villefontaine… déjà condamné par le passé pour détention d’images pédopornographiques. En mars 2016, l’administration a ainsi entrepris de vérifier, en accord avec la CNIL, l’absence de condamnation pour crime ou délit commis à l’encontre de mineurs auprès de l’ensemble des enseignants.





A cet égard, le ministère de l’Education nationale, contacté par LCI ce jeudi, nous informe que "le contrôle de l’ensemble des casiers judiciaires de personnels de l’Education nationale exerçant au contact des mineurs, qui a débuté en avril dernier, s’achèvera à la fin de l’année civile et apportera de véritables garanties". Et nous livre ce chiffre : "Au 29 novembre dernier, 302.482 agents ont été contrôlés sur onze académies." Parmi eux, sept agents qui avaient été condamnés par le passé ont été suspendus de leur fonction et ne sont plus en contact avec les élèves. Et pour les autres professionnels travaillant auprès des mineurs ? Sachez qu’un décret, pris en décembre 2015, autorise toutes les administrations publiques à contrôler le casier judiciaire des agents, et ce en cours de carrière.