"Ce n'est pas une prétendue nouvelle grammaire" : après le fatras du prédicat, le Conseil des programmes veut clore le débat

"Un nouvel intitulé est apparu, issu du travail des linguistes, appelé le prédicat", écrivait ainsi Lucie Martin. "C’est, dans une phrase, ce qui se définit par, je cite, "ce qu’on dit du sujet". Par exemple, dans la phrase "Lucie a passé de bonnes vacances de Noël", le sujet, c’est Lucie, et le prédicat, c’est ce qui est dit sur Lucie. Et que dit-on sur Lucie ? Qu’elle a passé de bonnes vacances de Noël. Le prédicat dans cette phrase, c’est donc "a passé de bonnes vacances de Noël"". Une manière de découper la phrase en deux uniques morceaux – sujet et prédicat -, qui la faisait se hérisser. "Parfait. Arrêtons de nous encombrer avec des notions complexes, des compléments d’objets directs, indirects, seconds, des compléments circonstanciels, et tout ce charabia qui perturbait nos chères têtes blondes", ironisait Lucie Martin.





Sauf que, poursuivait la professeure, ce sont tout de même les compléments qui conditionnent les accords. "Alors oui, mais si on ne distingue plus les différents compléments, comment va-t-on apprendre aux élèves à accorder des participes passés ?", interrogeait-elle. La réponse de l’Inspection lors de la formation la laisse perplexe : "Alors si, lorsqu’on aborde ces questions d’accords, il faut enseigner aux élèves les différents compléments. Donc, si j’ai bien saisi, il faut enseigner uniquement sujet et prédicat… sauf qu’il faut aussi parfois enseigner les compléments parce que cela reste nécessaire. Ah. Donc nous rajoutons bien une notion, le prédicat, mais sans enlever les autres. Encore une fois, moi, la simplification, je ne la perçois pas… "