Ce que veut vraiment dire "Bamboula"

Mais le terme "bamboula" reste lui bel et bien vivant. Et, à la manière de "l’affaire Saint-Michel", se retrouve d’ailleurs à plusieurs reprises sur le devant de la scène judiciaire et médiatique. Bien avant l'affaire Théo. En 2007 par exemple, un professeur est condamné à un mois de prison avec sursis et 1500 euros de dommages et intérêts par le tribunal d’Epinal pour avoir notamment lancé "Ah, voilà Bamboula !" à l’un de ses élèves d’origine angolaise. Nicolas Sarkozy, tout juste élu, avait alors reçu l’adolescent à l’Elysée.





Sept ans plus tard, en septembre 2014, c’est cette fois au tour d’une chocolaterie auxerroise d’être au cœur d’une nouvelle utilisation controversée du mot. Sous la pression du Conseil Représentatif des Associations Noires de France (CRAN) et Sortir du Colonialisme, deux associations antiracistes interpellées par de nombreux internautes, l’établissement est alors obligé de changer le nom de deux de ses pâtisseries, le "bamboula" et le "'négro", qu’il commercialisait depuis 2009.





Le commerce avait tout de même tenu à se justifier en assurant qu'il s'agissait là de spécialités de la ville d’Auxerre vieilles d'un siècle et conçues à l'époque pour "rendre hommage" aux tirailleurs sénégalais blessés durant la guerre. Une explication qui n’avait pas convaincu.