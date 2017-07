"Les animaux sont des amis, pas de la nourriture" : les ados qui deviennent vegan, simple mode ou prémice d'une révolution alimentaire ?

Mais Julia Csergo, spécialiste des cultures alimentaires et de l'histoire culturelle du monde contemporain, installée pour ses travaux à Montréal, au Canada, voit déjà ce qui arrive. "Le mouvement arrive d’Amérique du Nord, où il est très développé. Et clairement, cela correspond à une génération", indique-t-elle. Pour l’historienne, ce mouvement de refus de la viande animale n’est pas nouveau. "C’est même une des tendances de fond dans l’histoire des sociétés", explique la chercheuse. "De tout temps, on retrouve dans notre culture occidentale ces questionnements autour de la consommation de viande. Dans l’Antiquité, il existait ainsi la secte des Orphistes en Grèce, qui prônait le respect de toute forme de vie, et étaient végétariens. On retrouve des textes du Moyen-Age, des temps modernes, où des gens défendent le végétarisme. Rousseau et Voltaire le prônaient !"





L’homme, de tout temps, aurait cherché à se déculpabiliser de tuer les animaux : "Le meurtre alimentaire a toujours posé problème à l’homme, et ce dernier a trouvé des solutions pour se sortir de sa culpabilité", explique Julia Csergo. "Ainsi, certaines sociétés primitives, avant la chasse, exerçaient un certain nombre de rituels 'd’abattage' pour respecter le meurtre alimentaire. Dans certaines tribus, quand ils tuaient un animal, ils se prosternaient devant lui et faisaient une sorte de prière d’excuse..." Sauf qu’à l’époque, ces tendances restaient des "épiphénomènes". "Aujourd’hui, il n’y a que la question d’échelle qui a changé : ça devient un phénomène de société, puissant. En tout cas, il s’appuie sur des tendances lourdes, conjoncturelles et... industrielles."