RÉVISIONS - À près de deux mois des premières épreuves du baccalauréat, tous les élèves (zone A, B et C) sont en vacances. Tous ? À Mayenne, les lycéens volontaires sont au travail malgré tout. Le centre social leur propose gratuitement de se préparer au baccalauréat, avec sport, petit-déjeuner et révisions au menu.