Ces instruments qui font chanter le Pays basque

MUSIQUE - Sa musique, bourdonnante, se perd dans les collines : c'est le chant de l'alboca, l'un des plus anciens instruments basques et aussi l'une des formes les plus anciennes de la cornemuse. Simple en apparence, l'alboca n'en reste pas moins complexe à jouer. De chaque côté de la frontière, les Basques ont construit leur identité musicale grâce à une flopée d'instruments qui, pour beaucoup, viennent d'époques anciennes...