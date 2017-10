CGT, FO et Solidaires s'unissent pour la première fois contre le gouvernement avec les étudiants et les lycéens

C'était précisément ce que pouvait craindre le gouvernement, qui se satisfaisait pour le moment que le front syndical avance désuni contre lui. Une division qui aura pris fin mardi 24 octobre, avec l'annonce par la CGT, FO et Solidaires d'un côté, le syndicat étudiant de l'Unef, les organisations lycéennes de la Fidl et de l'Unel de l'autres, d'un appel à la grève et à la manifestation interprofessionnelle, jeudi 17 novembre, un mois après la dernière manifestation à l'appel de la CGT, qui avait assez peu réuni.





La nouveauté réside aussi dans l'appel de FO à manifester, son patron Jean-Claude Mailly s'étant vu vertement reprocher son manque de ferveur dans l'opposition à la réforme du code du travail, jusqu'à présent. Réunis au siège de la CFDT en intersyndicale pendant plus de deux heures, les syndicats n'ont toutefois pas réussi à obtenir une unanimité. Si la CFDT, la CFTC, la Fage et l'Unsa ont accepté de signer un texte dénonçant "l'occasion manquée" de la discussion sur les ordonnances, reprochant au gouvernement d'avoir "privilégié la flexibilité au détriment de la justice sociale". Un texte auquel la CFE-CGC et la FSU n'ont pas daigné s'associer.