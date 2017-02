Chasse aux fausses informations : LCI rejoint le projet CrossCheck

Aux côtés des nombreux médias impliqués dans le projet, parmi lesquels l’AFP, Le Monde, Libération, Les Echos, l’Express, BuzzFeed News, le JDD, France 24 mais aussi Nice-Matin, Ouest-France, La Provence, La Voix du Nord et les rédactions de Rue89 à Strasbourg, Bordeaux et Lyon, oeuvrent aussi des partenaires techniques, à l’image de Crowdtangle et NewsWhip. Plusieurs rédactions internationales ont également rejoint CrossCheck, comme la BBC, Channel 4, Bellingcat, l’Avenir et IBTimes.





Les vérifications en ligne s’adressent à chaque citoyen, chaque électeur, désireux d’aller voter sans être pollués par les "infaux". Dans ce contexte, sachez que vous pouvez vous aussi porter à notre connaissance des informations que vous souhaiteriez voir vérifiées. Une boîte à questions est disponible sur la plateforme CrossCheck.