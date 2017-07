Chassé-croisé : comment Bison Futé a décidé que la journée sera noire samedi

Ce week-end sera l’un des plus chargés de l’année. Et même, selon toute vraisemblance, le plus chargé de l'année. C’est le traditionnel chassé-croisé honni des automobilistes. Le jour où les vacanciers d’août, prennent la place des vacanciers de juillet. La plupart des grands axes devraient donc connaître des embouteillages importants et des millions d’automobilistes vont passer des heures dans leur véhicule.





Crée il y a une quarantaine d’années, Bison Futé, une marque du service public d’information routière, a instauré un code couleur simple pour indiquer les prévisions de circulation, qui sont abondamment commentées les week-ends de grands départs.





Un code qui va du vert, pour les difficultés de circulation habituelles, au noir lorsque le trafic est extrêmement dense. La couleur rouge, le troisième niveau, survient une dizaine de fois par an, souvent les week-ends de ponts et de congés. Les journées noires arrivent une ou deux fois par an, généralement entre la fin du mois de juillet et le 15 août.