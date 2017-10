Le chien utiliserait des mimiques pour communiquer avec l'Homme

Les expériences réalisées ont également permis de mettre en évidence que l'animal était moins expressif face à de la nourriture, synonyme de plaisir pour lui. Les chercheurs en déduisent que face à l'Homme, le chien exprime davantage qu'une simple émotion.





"Les résultats pourraient indiquer que les chiens sont sensibles à l'attention des humains et que leurs expressions sont potentiellement des tentatives actives de communiquer, et non pas des simples affichages émotionnels", explique la chercheuse.