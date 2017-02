"Chocolatine", "poche"... coup d'oeil sur le parler toulousain

LINGUISTIQUE - Le débat est éternel : une "chocolatine" ou un "pain au chocolat" ? A Toulouse, inutile de poser la question : on dit bien une "chocolatine" ! Une viennoiserie emportée dans une "poche" pour éviter que les mains ne "pèguent". Le parler toulousain, teinté de mot occitan, se reconnaît aussi à l'accent et à la prononciation. Des mots qui sonnent et qui montrent un attachement à nos racines dans une ville qui comporte de moins en moins de "vrais" Toulousains. Et pourtant : ce parler est loin d'être désuet pour la jeune génération.