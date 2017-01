Choisir sa formation, classer ses voeux... : nos 5 conseils pour réussir son admission post bac

Les inscriptions sont ouvertes ce vendredi et jusqu'au 20 mars. Même s'il vaut mieux s'y prendre tôt, il n'est pas nécessaire de se précipiter. Dans un premier temps, commencez par choisir les formations qui vous intéressent. Pour le classement des vœux, le délai est allongé jusqu'au 31 mai, ce qui vous laisse le temps d'y réfléchir dans un deuxième temps et de le modifier à l'envie. En revanche, les candidatures doivent être validées et les dossiers papiers imprimés avant le 2 avril : c'est donc l'étape à ne pas manquer.





Plusieurs phases sont organisées pour les réponses des formations. A chaque fois, une réponse positive au maximum vous est apportée. Il est important de se connecter à chaque phase pour valider ses choix jusqu'à donner un "oui définitif". Toutes les dates sont clairement indiquées sur le site Admission Post Bac.