GM&S : c'est quoi cette prime supra-légale que réclament les salariés ?

Seulement voilà, la négociation ne s'annonce pas simple. Car le repreneur a déjà fait savoir qu'il ne comptait guère débourser une telle somme pour indemniser les postes laissés sur le carreau. Et les constructeurs PSA et Renault, qui auraient pu l'aider à financer cette prime, ont eux aussi refusé la proposition. Politiquement, les éléments de langage distribués ça et là ne laissent pas penser à une clémence particulière sur la question de cette clause supra-légale. Afin de justifier d'avoir fustigé ceux "qui foutent le bordel" au sein de la contestation, Emmanuel Macron avait précisé plus tard qu'il visait en fait"ceux qui bloquent tout pour toucher la supra-légale et pas pour retrouver un emploi".





L'entrevue de ce lundi contribuera-t-elle à faire tourner les vents en faveur des salariés licenciés ? Réponse plus tard dans la journée.