Christian Estrosi en Israël : le voyage qui fait grincer des dents

Selon Ellen Salvi, journaliste à Mediapart, le déplacement de Christian Estrosi a été "payé par la métropole Nice-Côte d'Azur". Une information partiellement confirmée par le service de presse de la ville de Nice, qui gère également la métrople, qui se contente de dire "qu'une partie du déplacement" a été réglée par cette dernière. Et de se justifier : "Quand un responsable d’une collectivité est invité à aller planter des arbres en hommage aux victimes des attentats de Nice ou à aller rencontrer le Premier ministre d’un Etat étranger, il ne me semble pas illogique que ce déplacement soit payé par la collectivité".





Jean-Christophe Picard, président d'Anticor et membre du Conseil communal consultatif de Nice, est particulièrement remonté. Selon lui, ce déplacement n'est ni plus ni moins que "des vacances aux frais du contribuable, d'ailleurs Christian Estrosi était accompagné de sa femme". Il n'hésite pas non plus à dénoncer les jumelages de Nice avec "une trentaine" d'autres villes dans le monde. Et de s'alarmer : "Nous n'avons pas de visibilité sur la composition des délégations, ni sur le bilan, ni sur les cadeaux faits, ni sur les déplacements. Contacté par LCI, la région PACA n'avait pas encore répondu à nos sollicitations ce jeudi soir.