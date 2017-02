"Chroniques du 115" : elle fait découvrir en BD le quotidien des SDF et de ceux qui les aident

"Le problème est aussi qu'il y a de plus en plus de gens à la rue, et face à ça, les structures d’aide sont restées un peu figées", analyse la dessinatrice. Du coup, parfois, le découragement perce chez les travailleurs confrontés à cette précarité qui pète de partout. "Beaucoup se sentent totalement impuissants, ils ont l’impression qu’on ne leur donne pas les moyens de faire autrement, et qu’il n’y a aucune solution. Cela conduit aussi à des aberrations."





La jeune femme entame actuellement une séances de dédicaces. Et planche déjà sur un nouveau projet : un reportage à l’ONU. Comme pour le Samu, l’idée est d’aller regarder ce qu’il y a derrière ces structures, autrefois flamboyantes, qui parfois s’effritent. "Avec le monde dans lequel on vit, qui est en train de basculer, je cherche à parler de ces organismes qui à une époque marchaient bien et qui, peut-être, ont du mal à s’adapter", explique-t-elle. "Essayer de voir comment faire perdurer toutes ces choses qui ont été mises en place..."





> "Chroniques du 115, une histoire du Samu social", de Aude Massot, aux éditions Steinkis. 17 euros. Pour suivre l'actualité de Aude Massot, rendez-vous sur odemasso.com