Classement des lycées : à Wissembourg, la polyvalence porte ses fruits

BON ÉLÈVE - Le ministère de l'Education a dévoilé, mercredi 22 mars, son évaluation des lycées. A Wissembourg, non loin de Strasbourg, le lycée a bonne presse. Classé 4e de sa région, l'établissement se démarque par sa polyvalence : les terminales S peuvent, par exemple, choisir une option peu commune : sciences de l'ingénieur. Autre atout : situé non loin de la frontière allemande, le lycée offre la possibilité à ses élèves de passer le bac français et allemand.