Meilleurs lycées de France : cinq établissements de banlieue parisienne dans le top 10

Résultats des dix meilleurs lycées publics : en tête du classement des établissements publics où la progression des élèves est la meilleure, on retrouve le lycée Robert-Weinum de Saint-Martin (978), le lycée Mozart du Blanc-Mesnil (93) arrive juste derrière et Maurice-Utrillo, de Stains (93), ferme la marche du podium. Vient ensuite le lycée Rabelais paramédical et social du 18e arrondissement parisien. Le Lycée de Balagne de l’Île-Rousse en Haute-Corse, Jean-Moulin à Roubaix (59), Georges-Braque à Argenteuil (95), le Lycée du Hainaut de Valenciennes (59), Paul Eluard à Saint-Denis (93) et enfin Jacques-Brel à La Courneuve (93).