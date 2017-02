Faut-il donner la parole à son violeur ?

Les faits remontent à 1996. Cette année-là Tom Stranger, un australien de 18 ans, poursuit ses études en Islande. Il y fait la connaissance de Thordis Elva, 16 ans, qui devient sa petite amie. Mais après une soirée un peu trop arrosée, l’histoire d’amour vire au cauchemar quand Tom raccompagne Thordis chez elle et la viole. Plusieurs années après, alors que Tom est rentré dans son pays, la jeune femme envoie une lettre à son agresseur dans laquelle elle lui avoue son mal-être.





Ils décident alors de se revoir et écrivent à quatre mains l'ouvrage South of Forgiveness. Les deux trentenaires décident également de venir témoigner en 2016 lors d'une conférence TED (du nom de "The Sapling foundation") intitulée "Notre histoire de viol et de réconciliation". Une vidéo qui n'a été diffusée que le 7 février sur le site de TED. Un passage déjà visionné près de 2 millions de fois. “Ma tête est claire mais mon corps est trop faible pour que je puisse lutter et la douleur m’aveugle (…) Pour ne pas devenir folle, je compte silencieusement les secondes sur mon réveil. Depuis cette nuit, je sais qu’il y a 7.200 secondes dans deux heures (…) Cet incident ne correspondait pas à l’idée que je me faisais d’un viol. Tom était mon petit ami et cela ne s’était pas passé dans une allée miteuse mais dans mon propre lit. Le temps que je réalise qu’il s’agissait d’un viol, il était rentré en Australie", se souvient la jeune femme dans cette vidéo.