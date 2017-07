"Juste un bonjour, ça donne envie de s’en sortir" : trois jeunes SDF racontent leur vie pour qu’on les regarde "comme tout le monde"

"Je vous raconte ma vie, elle est pas drôle ? Je pensais qu’on allait gérer, et en fait non. Il faut dire que ma compagne a fait un déni de grossesse, qu’on a découvert ça à 5 mois. Ça a été très compliqué. Sale temps pour le coup de foudre." Non, elle n’est pas drôle, la vie de Kenny. Même s’il la raconte avec un demi-sourire et les yeux qui rigolent. Ce mardi soir, Kenny apparaît sur écran géant et raconte comment, cet enfant qu’il a eu, il ne le voit plus, comment lui est retombé à la rue. Car Kenny est sans-abri. Il n’a pas 30 ans.





Kenny est l’un des protagonistes du documentaire "Comme tout le monde", tourné par trois amis, Julien Billion, sociologue et ancien éducateur de rue, Philippe Dhin et Patrick Muller, réalisateurs. Pendant trois ans, ils ont suivi trois jeunes à la rue. Avec l’idée de leur faire raconter leur vie, leurs envies, montrer la personne et pas le sans-abri. Pour changer le regard des gens sur les jeunes sans domicile. "On n’a pas cherché à mettre en scène, mais plutôt laissé, à travers leurs histoires, leur condition se refléter", raconte Philippe. "L’idée était de partir de leur parole à eux."