"Nissa la Bella"et une reprise des Daft Punk en clôture du défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées

Le président de la République est attendu en bas des Champs-Elysées à 10h10. Son homologue américain Donald Trump et les autres invités prendront également place dans la matinée. Puis, dès 10h30 et jusqu'à 11h45, 63 avions survoleront la plus belle avenue du monde. 3 765 hommes en tenue fouleront également les pavés, entre l'Arc de Triomphe et la Place de la Concorde.