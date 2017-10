"Comment était-elle habillée ?", "Pourquoi elle n'a pas porté plainte ?"... : la "culture du viol", c'est quoi exactement ?

On retrouve toujours la même idée : celle selon laquelle la parole de la victime est mise en doute, au profit de l'impunité du violeur. Une théorie qui est malheureusement appuyée par les chiffres. Aujourd'hui, en France, on estime à 84.000 le nombre moyen de femmes victimes de viol ou de tentatives de viol, chaque année. Or selon l'Observatoire national de la délinquance et des répressions pénales (ONDRP), une femme sur dix seulement finit par porter plainte. Pour lutter contre ces chiffres noirs et, par conséquent, contre la culture du viol, la chercheuse Alice Debauche préconise, au-delà d'une réponse pénale, "une éducation à l'égalité dès le plus jeune âge". "Tous ces témoignages sur les réseaux sociaux semblent montrer une prise de parole assez massive, mais si elles ne sont pas suivies de mesures politiques fortes, cela ne peut pas changer."