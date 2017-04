Comment le tracteur d'un viticulteur de l'Hérault s'est fait flasher... à 150km/h en Belgique

L’homme a depuis pris contact avec la police belge pour plaider sa bonne foi. Et envoyé des justificatifs, photo du tracteur incriminé à l'appui. Le viticulteur s'étant visiblement fait usurper ses plaques d'immatriculation.





Un peu inquiet au départ, Rémi Gervais prend désormais l’histoire avec philosophie et bonne dose d'humour. "Au final, il vaut mieux en rire, commente-t-il. Peut-être que mon tracteur peut entrer dans le livre du record ! Je me suis posé des questions vendredi en le regardant, je me suis dit qu’il était peut-être allé en Belgique mais je ne pense pas".